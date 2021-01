Candidato de Bolsonaro à Câmara agenda reuniões com Kalil e Zema em BH

Arthur Lira busca apoio para se eleger presidente da Câmara dos Deputados (foto: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados) Jair Bolsonaro (sem partido), para a presidência da Câmara dos Deputados no biênio 2021-2022, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) tem viagem marcada para Belo Horizonte na quinta-feira (21/01). No primeiro dia na capital mineira durante a “excursão”, estão previstas reuniões com políticos de renome do estado. Candidato apoiado pelo presidente da República,(sem partido), para a presidência dano biênio 2021-2022, o(PP-AL) tem viagem marcada parana quinta-feira (21/01). No primeiro dia na capital mineira durante a “excursão”, estão previstas reuniões com políticos de renome do estado.









Já às 18h30, o encontro previsto na agenda de Lira é com o governador mineiro, Romeu Zema (Novo), na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). Todos os eventos terão participação de deputados federais da bancada do estado que apoiam o candidato de Bolsonaro.





Na manhã de sexta-feira (22/01), a partir das 8h, Lira tem uma reunião marcada com o presidente da Federação de Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, na sede da federação. Em seguida, ele partirá de BH para Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul.





A passagem por BH é somente mais uma parte do “giro” de Arthur Lira pelo país em busca de apoio partidário para suceder o deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara. O alagoano tem como principal rival na disputa o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP).





A votação, secreta, será em 1º de fevereiro (segunda-feira) deste ano. Para ser eleito, o candidato precisa da maioria simples de 513 votos dos demais parlamentares da Câmara.