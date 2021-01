Na web, bolsonaristas distorcem decisão do STF sobre ações contra COVID-19

Algumas das contas responsáveis por boa parte dos posts têm 96% de probabilidade de serem robôs (foto: AFP / Sergio Lima) defensoras do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Twitter postaram, em 36 horas, 2.365 mensagens com tags atacando o Supremo Tribunal Federal (STF). Os dados, obtidos pelo Estado de Minas, foram colhidos, sob anonimato, por uma empresa que analisa, numericamente, os temas mais discutidos na rede social. Os perfis responsáveis pela enxurrada de mensagens têm nomes apócrifos. Juntas, duas contas(sem partido) no Twitter postaram, em 36 horas, 2.365 mensagens com tags atacando o Supremo Tribunal Federal (STF). Os dados, obtidos pelo Estado de Minas, foram colhidos, sob anonimato, por uma empresa que analisa, numericamente, os temas mais discutidos na rede social. Os perfis responsáveis pela enxurrada de mensagens têm nomes apócrifos.





A reportagem submeteu as duas contas à análise do Botometer, mecanismo da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que verifica a probabilidade de tratarem-se de usuários controlados por máquinas. Um dos perfis, batizado como @MiriamTaokei100, atingiu nota 4,4 na escala da ferramenta, que vai de 1 a 5. A outra (@TT07219934) obteve pontuação menor: 3,2.









No centro das mensagens falsas, está a decisão, do Tribunal, de dar autonomia a estados e municípios na tomada de ações para conter a pandemia do novo coronavírus. Ao permitir que decisões locais fossem tomadas, o STF não impediu o governo federal de guiar os entes federados. A corte exigiu, apenas, que o Palácio do Planalto coordenasse o país por meio de medidas com amparo científico.





A reportagem submeteu as duas contas à análise do Botometer, mecanismo da Universidade de Indiana (foto: Reprodução) Bolsonaro repetiu a falaciosa narrativa em torno da decisão. Repetidamente, o presidente diz ter sido impedido pelo STF de atuar ante a pandemia. A Suprema Corte, na verdade, além da fundamentação científica, orientou o governo a não “atropelar” estados e municípios. Nessa sexta-feira, em entrevista à TV Bandeirantes,





"Só Deus me tira daqui. Não existe nada de concreto contra mim. Agora, me tirar na mão grande, não vão me tirar. Querer inventar uma fake news, uma narrativa para me tirar daqui. Qual moral têm João Doria (governador de São Paulo) e Rodrigo Maia (presidente da Câmara) em falar de impeachment ou me acusar de tudo isso que está acontecendo aí se eu fui impedido pelo STF de fazer qualquer ação em combate ao coronavírus em estados e municípios?", questionou.





Robôs ajudam a impulsionar posts

Ainda segundo o Botometer, da Universidade de Indiana, uma série de perfis têm impulsionado diversas tags favoráveis ao chefe do Executivo nacional. Além dos posts que atribuem erros na condução da pandemia ao STF, há mensagens que pedem a manutenção de Bolsonaro no Palácio do Planalto até 2026 — quando terminaria eventual segundo mandato.





A ferramenta aponta, por exemplo, que algumas das contas responsáveis por boa parte dos posts têm 96% de probabilidade de serem robôs. Perfis do tipo estão identificados com pontos vermelhos na imagem abaixo — que mostra o fluxo de publicações





Contas responsáveis por 90% de ataques ao STF





Juntos, @MiriamTaokei100 e @TT07219934 postaram 2.365 atacando a Corte.





Bots que atuam nas tags #BolsonaroAte2026 e #ACulpaÉdoSTF

