Maia sobre Bolsonaro: 'Fez um ataque direto e gravíssimo ao TSE'

Rodrigo Maia (DEM) (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), afirmou, nesta quinta-feira (7/1), que considerou a fala de Bolsonaro “um ataque direto e gravíssimo” ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após o(sem partido) questionar o processo eleitoral brasileiro, o presidente da(DEM), afirmou, nesta quinta-feira (7/1), que considerou a fala de Bolsonaro “um ataque direto e gravíssimo” ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Nesta quinta-feira, o PT também acionou o Ministério Público Federal (MPF) e o TSE para que as declarações recentes do presidente da República sobre o assunto sejam investigadas.

"Se nós não tivermos o voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos", disse o presidente. Depois que extremistas invadiram a sede do Legislativo americano para interromper a confirmação da eleição nos Estados Unidos , Bolsonaro voltou a levantar dúvida sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e a pressionar pela instituição do voto impresso."Se nós não tivermos o voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos", disse o presidente.





"O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente qual foi o problema, causa dessa crise toda. Falta de confiança no voto. Então, lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos correios por causa da tal da pandemia e houve gente que votou três, quatro vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Eaqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa. A fraude existe", concluiu. (Com agências)

