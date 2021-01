Prefeito eleito promove show lotado em festa de posse: 'Obrigado, meu povo'

Ivo Rezende posa do palco da festa com a multidão ao fundo (foto: Reprodução/Instagram)

Em meio à pandemia de coronavírus, o prefeito eleito em São Mateus do Maranhão (MA), Ivo Rezende (PSB), promoveu shows lotados para comemorar a posse. As imagens foram postadas pelo próprio político nas redes sociais. Em uma delas, o prefeito posa do palco da festa com a multidão ao fundo e agradece: "Obrigado, meu povo".





A festa ocorreu nesse sábado (02/1), um dia após a posse e as apresentações foram comandadas pelos artistas Eric Land e Taty Girl. Nas imagens, centenas de pessoas se aglomeram sem máscara.







"Parem tudo, tudo mesmo, e assistam isso. Festa de posse do prefeito de São Mateus (MA), @ivorezende (@psbnacional40). Se o Brasil for um país sério, esse cara precisa ser cassado já!", descreveu o perfil.



Nos comentários da publicação, seguidores lembraram que no dia 1º, Rezende, que tem 32 anos, participou de evento religioso lotado. Os internautas também alertaram que o prefeito desativou os comentários em seu perfil no Instagram.





"Esse prefeito é tão esperto que limitou até os comentários,pra evitar de nós ir lá e denunciar ele numa palhaçada desta", escreveu uma seguidora.





"Já desativou os comentários. Tem que aguentar as consequências. Uma delas é ouvir as reclamações dos maiores atingidos com esse ato de pura vaidade. Deveria ter punição exemplar. Alô TSE", destacou outra.





O Maranhão chegou neste domingo (3/2) a 201.017 casos e 4.518 mortes pela COVID-19, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES).