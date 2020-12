Perfil denuncia festas lotadas: 'Glamouroso ser contagiado assim'

Festas são denunciadas em perfil do Twitter e Instagram (foto: Reprodução/Instagram )

Um perfil criado para denunciar festas e aglomerações em meio à pandemia de coronavírus já conta com mais de 29,5 mil seguidores somente no Instagram. "Estamos aqui para DENUNCIAR os macabros momentos de confraternização entre os brasileiros e a COVID no Verão 2020/2021", descrevem os criadores do BrazilCovidfest.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera%u0303o da Covid 2020/2021 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@brasilfedecovid)

Umcriado para denunciar festas e aglomerações em meio àjá conta com mais de 29,5 mil seguidores somente no. "Estamos aqui para DENUNCIAR os macabros momentos de confraternização entre os brasileiros e ano Verão 2020/2021", descrevem os criadores do





Com foto de capa de um plano funerário, a página ironiza os eventos: "Glamouroso ser contagiado assim", "A OMS precisa estudar isso, mas eu acho que em barco ou lancha a Covid não circula", "Festa%u0303o, Parabe%u0301ns pela organizac%u0327a%u0303o", são umas das descrições.





As publicações começaram nessa quarta-feira (30/12) e algumas das festas são em Jericoacoara (CE), Praia dos Carneiros (PE) e Cabo Frio (RJ) - todas elas com centenas de pessoas aglomeradas, um desrespeito às regras de distanciamento social.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera%u0303o da Covid 2020/2021 %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@brasilfedecovid)

Um dos criadores da página, um jornalista de Curitiba que, por enquanto, prefere não se identificar, disse ao portal IG que não imaginava a repercussão. "Foi uma surpresa". Segundo ele, as publicações são de imagens enviadas por internautas ou encontradas nas redes sociais e garante que todas as denúncias são checadas.





"Gente, parabéns pela coragem de sair da inércia e denunciar! Estou me sentindo até um tiquinho melhor por saber que tem pessoas conscientes no País. Espero que surjam consequências dessas denúncias pra essa galera sem educação, noção e respeito!", elogiou uma internauta.





"Esse perfil chega a dar ânsia, meu Deus onde essas “pessoas” estão com a cabeça? Depois que forem embora desses mini paraísos, as consequências podem ser drásticas. O covid não ensinou nada para nós, lamentável, muito lamentável !!", escreveu outro.









Desrespeito

Por outro lado, há internautas que concordam com as aglomerações. "Que inveja", "Queria estar ali", "Me intuba, porra", são alguns dos comentários.









O Brasil é a segunda nação com mais mortes em decorrência da COVID-19, atrás apenas dos Estados Unidos (337.419). Em casos, o país fica atrás dos EUA (19.432.125) e da Índia (10.267.283).