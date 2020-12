STJ determina 'transferência imediata' de Crivella para prisão domiciliar

AM

Marcelo Crivella (Republicanos) (foto: Agência Brasil/Reprodução) presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, determinou nesta quarta-feira (23/12) a expedição imediata do alvará de soltura do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos). De acordo com a decisão, o prazo máximo para o cumprimento da ordem é de 48 horas. determinou nesta quarta-feira (23/12) ado alvará dedoDe acordo com a decisão, o prazo máximo para o cumprimento da ordem é de 48 horas.

Isso porque o ministro Martins tinha concedido a prisão domiciliar ao prefeito na noite de terça, mas o desembargador de plantão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Joaquim Domingos de Almeida Neto, não assinou o alvará de soltura, e em vez disso, encaminhou o documento à desembargadora Rosa Helena Penna Macedo Guita, relatora do processo que prendeu Crivella.

Helena Macedo também determinou às autoridades penitenciárias que seja colocada uma tornozeleira eletrônica no prefeito da capital fluminense.

Nessa nova decisão, assinada por Martins, o ministro cita o "descumprimento" da concessão da prisão domiciliar.

