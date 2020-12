Rodrigo Maia sobre Bolsonaro: ''Mente como os 'extremistas bolsominions'''

Maia disparou contra o Bolsonaro, culpando o presidente pelos problemas atuais do país (foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

Negacionismo e aliados do presidente

A MP 1.000

O presidente da Câmara dos Deputados,(DEM-RJ), disse do plenário, nesta sexta-feira (18/12), que o presidente Jairmente e adota o mesmo discurso de "extremistas bolsominios". Ontem, durante a live semanal , o chefe do governo acusou o parlamentar de ser o responsável pelo não pagamento do 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família , por ter, segundo ele, deixado caducar a medida provisória que trata do assunto.Em reação, Maia chegou a ameaçar colocar na pauta de votações desta sexta-feira a MP do auxílio emergencial residual, que inclui o pagamento do 13º do, mas recuou da ideia.O deputado respondeu às acusações de Bolsonaro da tribuna do plenário, algo incomum entre os presidentes da Câmara. "Mentiu em relação à minha pessoa", disse o parlamentar."Aliás, muita coincidência da narrativa que ele usou ontem com a narrativa que os 'bolsominions' usam há um ano comigo, em relação às medidas provisórias que perdem validade na Casa", afirmou o deputado.Bastante irritado, Maia prosseguiu: "É a mesma narrativa. A narrativa que eu deixei caducar a MP do 13 º (salário do Bolsa Família) não vem de hoje. Peguem as redes sociais dos extremistasque vocês vão ver:'Rodrigo Maia derruba e caduca Medida Provisória do 13º do Bolsa Família'".O deputado também afirmou que será "leal adversário do presidente" e admitiu que pode também ser "aliado do governo" em alguns assuntos. "Continuarei sendo leal adversário do presidente da República naquilo que é ruim para o Brasil. E serei aliado do governo, não do presidente, nas pautas que modernizam o Estado brasileiro, respeitando o limite de gastos."O presidente da Câmara ainda acusou o governo de ser incompetente. Ele disse que "a população não merece pagar a conta da incompetência e da falta de coragem do governo" em fazer a reestruturação das despesas do Estado.Sem citar nomes, Rodrigo Maia criticou aliados do chefe do Executivo, afirmando que Bolsonaro gosta de pessoas que, na verdade, "jogam pelas costas".Segundo ele, "o presidente não gosta de adversários que jogam de forma aberta e transparente" e "prefere os aliados, que ele vai conhecer um dia alguns, que estão sempre jogando pelas costas, e, quando podem, a gente sabe o que fazem com os governos".Maia acrescentou que o governo agiu com "negacionismo científico" durante a pandemia dee lembrou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, "ficou um mês no Rio de Janeiro"."Garantimos o país funcionando porque o negacionismo do governo e a depressão do ministro da Economia fizeram com que o Parlamento assumisse esse papel", afirmou o presidente da Câmara.No início da tarde desta sexta-feira, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), admitiu que foi o próprio Executivo que pediu para que a MP nº 1.000, assinada por Bolsonaro (que trata da prorrogação do auxílio emergencial), não fosse votada.Essa MP, enviada pelo governo em setembro, prorrogou o auxílio emergencial até dezembro de 2020 e reduziu o valor do pagamento para R$ 300.Quando a oposição conseguiu incluir no texto da MP o pagamento do 13 º do Bolsa Família e anunciou que apresentaria um destaque para aumentar o valor para R$ 600, a base governista passou a fazer obstrução para evitar a votação da matéria.No discurso da tribuna, Rodrigo Maia disse que faltou coragem a Bolsonaro para debater o 13º do Bolsa Família: "Quando você disputa uma eleição para ser presidente do Brasil, você assume a responsabilidade de dar o norte do nosso país". Infelizmente, não é o que tem acontecido nós últimos quase dois anos. E digo mais: se o presidente da República tivesse tido coragem, poderíamos estar discutindo o 13º do Bolsa Família aqui hoje, poderíamos estar discutindo a expansão do auxílio emergencial".Maia continuou: "Se, hoje, o governo não consegue promover uma melhora no Bolsa Família para esses milhões de brasileiros que ficarão sem nada a partir de 1º de janeiro, a responsabilidade é exclusiva dele (Bolsonaro), que tem um governo que é liberal na economia mas não tem coragem de implementar essa política dentro do governo e, principalmente, dentro do Parlamento".