Governo Zema anuncia economia de R$ 102 milhões e fundo para idoso

Um breve relato de pouco mais de 25 minutos englobou a prestação de contas de 2020 de três braços da administração direta do governo(Novo) – Secretaria de Desenvolvimento Social, Controladoria-Geral e Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais.De concreto, para o próximo ano, a captação de recursos para o, por meio do- contribuinte Pessoa física pode doar 5% do valor devido, percentual de 1% para pessoas jurídicas, para o governo do estado aplicar no desenvolvimento de programas que resultem em qualidade de vida para essa parcela da população.A opção por doar parte do IR poderá ser feita até 31 de dezembro. Parea tanto, bastar entrar no site da secretaria e buscar o fundo do idoso.

Minas Gerais é um dos estados com maior número de idosos no Brasil. São 3,7 milhões de pessoas acima de 60 anos, o que coloca os mineiros no 2º lugar do ranking nacional, atrás apenas de São Paulo, segundo o IBGE.Além disso, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, informou que vai anunciar em janeiro próximo o que ela chamou de ‘’plano de retomada do desenvolvimento social”.Ela não adiantou nenhum detalhe do projeto, apenas comentou: “Estamos todos preocupados ( com essa área)” afirmou.O controlador-geral do estado, Rodrigo Fontenelle, destacou que, apesar dos 183 dias parados em função da pandemia, a controladoria, ainda assim, conseguiu“Esses recursos ou deixaram de sair ou retornaram ( aos cofres públicos)”, explicou o controlador.Ele também fez que questão de enfatizar que o governo de Minas não enfrentou nenhuma denúncia, muito menos processos, em função de compras emergenciais relacionadas ao combate do coronavírus.A ouvidora-geral do Estado, Simone Deoud, destacou a criação do aplicativo Canal Coronavírus para colher as demandas da população do estado. Segundo Simone, o canal “segue como controle social da pandemia”.Ela contou que a ouvidoria contabilizou 62 mil protocolos. Número menor do alcançado no ano passado, 76. Entretanto, lembrou a ouvidora, 2019 foi o ano que as manifestações aumentaram 40%, se comparado com 2018.