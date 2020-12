Vídeo: deputado 'apalpa' seio de deputada durante sessão na Alesp

Nas redes sociais, internautas cobram uma atitude da Alesp e repudiam o assédio sexual (foto: Alesp/Reprodução) vídeo gravado pela câmara da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (17/12). As imagens, gravadas na noite de ontem, mostram o deputado Fernando Cury (Cidadania) passando a mão no seio da deputada estadual Isa Penna (PSOL), durante sessão extraordinária para votar o orçamento do estado. Um, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (17/12). As imagens, gravadas na noite de ontem, mostram o deputado Fernando Cury (Cidadania)da deputada estadual Isa Penna (PSOL), durante sessão extraordinária para votar o orçamento do estado.

Vídeo: deputado 'apalpa' seio de deputada durante sessão na Alesphttps://t.co/SBcKrsNOF5 pic.twitter.com/psYZg4EsiC %u2014 Estado de Minas (@em_com) December 17, 2020

Fui assediada publicamente pelo deputado Fernando Cury (PPS) em meio à votação do orçamento do Estado na ALESP, na noite de ontem (16), durante a 65ª Sessão Plenária Extraordinária da casa. — Deputada Isa Penna (@IsaPennaPsol) December 17, 2020

Em nota divulgada à imprensa, Isa Penna informou que ela e outras parlamentares já foram assediadas em outras ocasiões. Ela também falou sobre a violência política de gênero.

Na tarde desta quinta-feira, Isa também discursou no plenário e afirmou que vai registrar um boletim de ocorrência contra Fernando Cury. Ela também disse que vai abrir uma representação contra ele no Conselho de Ética da Casa.

A Alesp afirmou que o Conselho de Ética fará a avaliação do caso.

Nas redes sociais, internautas cobram uma atitude da Alesp e repudiam o assédio sexual.

Veja a nota da deputada na íntegra:

"A deputada Isa Penna é conhecida por atuar em prol do combate à violência contra as mulheres e afirma que a violência política de gênero que sofreu publicamente na ALESP infelizmente não é um caso excepcional, dado que ela e as deputadas Mônica Seixas e Erica Malunguinho, do mesmo partido, já foram assediadas em ocasiões anteriores."

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa