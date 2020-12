Amantes têm direitos? STF diz que não e reafirma monogamia no Brasil

Supremo Tribunal Federal (STF) (foto: Agência Brasil/Reprodução) Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, com placar apertado de 6 a 5, que o Brasil não admite a existência de duas uniões estáveis ao mesmo tempo. A decisão impede o reconhecimento de direitos de amantes em discussões judiciais e reafirma que o país é monogâmico.



A polêmica envolvendo o caso começou depois que uma mulher ganhou na Justiça do Rio Grande do Sul o direito a parte do patrimônio de um homem casado com quem manteve relacionamento por 15 anos.



O fato dividiu a opinião dos juristas por todo Brasil.





Votaram a favor da decisão o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux.



Divergiram os ministros Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Marco Aurélio.



O julgamento ocorreu no plenário virtual.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina