Internautas rejeitam possível reeleição de Maia e Alcolumbre

STF discute possibilidade de reeleição das chefias legislativas. (foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Internautas, em sua maioria, têm se manifestado contrariamente à possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal . Desde os primeiros instantes desta sexta-feira (4/12), o Supremo Tribunal Federal (STF) julga ação que pode barrar eventuais novos mandatos de Rodrigo(DEM-RJ) e Davi(DEM-AP), respectivamente.



O software Vox Radar, parceiro do Estado de Minas, analisou menções feitas por usuários do Twitter ao termo “constituição”. A palavra está no centro do debate, visto que, para permitir a reeleição de seus comandantes, as casas legislativas precisam aprovar mudanças na Constituição Federal.



Entre 0h e 13h desta sexta, o software captou 32.784 tuítes originais — que não são respostas ou retuítes — sobre o assunto. O número é tido como elevado em virtude do curto espaço de tempo analisado. Um gráfico de sensibilidade no tempo do termo “constituição” mostra que a maioria esmagadora das menções são negativas — contrárias à possibilidade de reeleição, portanto. Veja no gráfico, que demonstra a predominância de sentimentos negativos:

Índice de sensibilidade no tempo comprova percepção negativa de usuários sobre possível reeleição de Maia e Alcolumbre. (foto: Vox Radar/Reprodução)

Para João Madureira, um dos responsáveis pelo software da Vox Radar, a reação da população é orgânica. Apesar disso, manifestações de lideranças políticas impulsionaram o tema. “Embora o movimento possa ser caracterizado como uma reação orgânica da população, pode-se perceber claramente que grande parte do movimento foi impulsionado por postagens de alguns parlamentares e influencers severamente contrários a posição adotada pelo STF até o momento”, diz.

Índice de impacto no tempo mostra crescimento de postagens sobre possível reeleição de Maia e Alcolumbre. (foto: Vox Radar/Reprodução)

Entenda

O julgamento do STF aborda uma ação, impetrada pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que pode inviabilizar o “drible” para a reeleição de Maia e Alcolumbre. Os ministros da Suprema Corte votam por escrito, no plenário virtual. Por ora, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski votaram a favor da possibilidade de novo mandato.



Indicado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Kassio Nunes Marques referendou apenas a eventual reeleição do presidente do Senado. Marco Aurélio Mello, por sua vez, votou contrariamente à reeleição nas duas Casas.