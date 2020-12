Kalil: fala sobre lockdown supera campanha eleitoral em menções no Twitter

Entrevista de Kalil no Roda Viva gerou repercussão positiva nas redes sociais (foto: Reprodução)

Sempre conhecido por dizer frases fortes e sinceras nas entrevistas, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), entrou nos trends topics do Twitter por causa da fala sobre “voltar ao lockdown na cidade” no programa Roda Viva, da TV Cultura, na noite de segunda-feira (30/11).

Ao ser questionado pelos jornalistas sobre o comportamento da capital mineira na pandemia, Kalil respondeu de forma direta: “Se estão achando que a doença acabou, eu fecho tudo de novo. Se quando precisava de voto, eu fechei, imagine agora que eu não preciso?”.





De acordo com o Instituto Vox Radar, a frase do prefeito superou até mesmo os picos de audiência alcançados durante sua campanha eleitoral. O software analisou inicialmente a evolução do engajamento em falas que marcavam a conta de Kalil no Twitter e também em menções espontâneas que continham seu nome. No total, foram analisadas 19.165 postagens originais no Twitter que mencionavam o nome do prefeito. O software computou métricas, como número de comentários, compartilhamentos e reações de postagens que mencionaram o nome do prefeito, permitindo encontrar discrepâncias em relação à média habitual.





O Vox Radar concluiu que a repercussão da fala de Kalil atingiu engajamento superior ao que foi alcançado em 15 de novembro, data do primeiro turno das eleições municipais.





“A quantidade de pessoas que estavam defendendo o Kalil era consideravelmente maior do que as contrárias às falas dele. Esse boom foi causado pela entrevista e às menções dos influenciadores de impacto, como o Eduardo Bolsonaro. O próprio Bruno Engler (candidato à prefeitura de BH pelo PRTB e apoiado por Jair Bolsonaro) repercutiu na timeline. Vemos que ele tem um saldo positivo de sentimentos”, explica João Madureira, pesquisador do Vox Radar.





As menções sobre Kalil também tiveram grande repercussão por causa da postagem feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que chamou Kalil de “projeto de ditador” por causa do discurso de fechar Belo Horizonte caso o coronavírus avançasse.

Segundo o Vox Radar, 45,19% das 19.165 postagens foram classificadas como positivas. Outras 23,21% atacavam o prefeito e 31,6% não puderam ser classificadas, sendo apontadas como neutras.





Apesar disso, o nome de Kalil ganhou força na rede: “É difícil ter um sentimento predominantemente positivo quando você se opõe a influenciadores com engajamento forte, como o Eduardo Bolsonaro. Mas, mesmo assim, Kalil sai fortalecido. Ele se mostra muito forte nas redes”, aponta Madureira.