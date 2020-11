Expansão do Avante e do PSD e queda do PSDB e do MDB: o cenário dos partidos na Grande BH

Kalil teve uma das votações mais expressivas do estado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O resultado das eleições municipais de 2020 mostra a consolidação de um novo mapa político na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com a vitória de Marília Campos (PT) sobre Felipe Saliba (DEM) em Contagem, única cidade da Grande BH a ter disputa no segundo turno, os maiores vitoriosos no pleito deste ano foram PSD, Avante e Democratas, com a conquista de quatro prefeituras, cada. Por outro lado, o enfraquecimento de legendas que tradicionalmente tinham espaço em Minas Gerais, como MDB e PSDB comprova a mudança de mentalidade dos eleitores do estado nos últimos anos.

No contexto geral, a expansão do PSD no estado foi impulsionada pelas vitórias expressivas no primeiro turno de Alexandre Kalil, em Belo Horizonte, e de Vittorio Medioli, em Betim. Em 2016, ambos pertenciam ao extinto PHS. Outro resultado importante conquistado pela legenda na região foi em Santa Luzia, com mais de 150 mil eleitores, que escolheram Delegado Christiano Xavier para o próximo mandato de quatro anos.





Curiosamente, por outro lado, o município da RMBH com menor número de eleitores, Taquaraçu de Minas (4.479), também será administrada por um prefeito do PSD: Marcílio Bezerra, que havia vencido Cidinho (PSC) com 54,27% dos votos. Em 2016, o partido não havia conquistado nenhuma prefeitura.





O Avante também deu um salto grande nas eleições de 2020. O resultado mais expressivo do partido na Grande BH foi em Ibirité, com a reeleição de William Pereira para mais quatro anos – em 2016, ele pertencia ao PTC. Outro município conquistado pelo partido foi Caeté, de 33 mil eleitores e população de 43 mil, que reelegeu Lucas Coelho. O Avante também venceu em Capim Branco, com Elvis Presley, e São José da Lapa, que confirmou a reeleição de Diego Álvaro dos Santos.





Já o Democratas saltou de duas para quatro prefeituras conquistas em 2020. O resultado mais comemorado na região foi de Junynho Martins, em Ribeirão das Neves, quarto maior colégio eleitoral da RMBH, com mais 196 mil eleitores. O prefeito, que em 2016 era do PSC, se reelegeu com 54,23% dos votos, batendo Delei, do Republicanos. Os demais municípios vencidos pelo DEM são relativamente pequenos: São Joaquim de Bicas (19.067 eleitores), Jaboticatubas (13.737) e Rio Manso (4.576).





A vitória de Marília Campos em Contagem ameniza um pouco os resultados ruins obtidos pelo PT nas eleições. Na Grande BH, o partido conquistou também a prefeitura de Mário Campos, com Professora Andresa. Antes, em 2016, o partido também havia obtido duas vitórias, em São José da Lapa e Baldim, mas perdeu a disputa em ambas.





As quedas do PSDB e do MDB foram as mais significativas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Se haviam conquistado cinco prefeituras em 2016, os tucanos agora venceram apenas duas. A mais importante foi em Vespasiano, que reelegeu Ilce Rocha com 44,07% dos votos. Outro do PSDB que se reelegeu foi Donizete Chumbinho, em Itaguara, com uma das maiores proporções de votos na Grande BH: 91,62%.





O MDB, que também venceu em cinco cidades na eleição de 2016, agora se rende às vitórias de mulheres em dois municípios vizinhos na região. Em Pedro Leopoldo, a vitoriosa foi Eloisa de Tadeu, que desbancou o atual prefeito, Cristiano Marião (PSD), então favorito na disputa. Já Matozinhos teve Zélia Pezzini eleita, vencendo Paulo César, do Republicanos.





O PV reduziu de quatro para duas prefeituras em 2020, com as vitórias de Neném da Asa em Brumadinho e Juninho do Waguinho em Florestal. O Solidariedade foi outra legenda a eleger dois prefeitos, Ivan Diniz (Baldim) e Marcelo Nonato (Esmeraldas). Já o PSB venceu com Wander Borges (Sabará) e Serginho da Bota (Raposos).