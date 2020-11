Após ser reeleito, Paes volta a atacar Crivella: 'A gente vai fazer o Rio dar certo'

AM

Eduardo Paes (Democratas) (foto: Twitter/Reprodução) Após ser reeleito novo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM) concedeu uma entrevista coletiva neste domingo (29/11). Segundo Paes, que está indo para seu terceiro mandato como prefeito da cidade, agora ele está mais “maduro e preparado.” “A partir de hoje, a gente vai fazer o Rio dar certo”, afirmou. concedeu umanestdomingo (29/11). Segundo Paes, que está indo para seu terceiro mandato como prefeito da cidade, agora ele está mais “maduro e preparado.” “A partir de hoje, a gente vai fazer o Rio dar certo”, afirmou.









Eduardo Paes também fez críticas ao atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos). "Nesse momento, os cariocas não disseram apenas sim às nossas propostas. Quero anunciar que o Rio está livre do pior governo da sua história. Hoje vocês estão livres a confirmar novamente a cidade da diversidade. O Rio vai voltar a dar certo. Com muita esperança. Eu tenho muita convicção que essa vitória de hoje é muito importante”, declarou.





O prefeito eleito confirmou que deve começar a transição do governo já na segunda-feira (30/11).





"Nós vamos deixar essas medidas pra amanhã. Não há dúvidas de que é um tempo mais exíguo. Eu espero contar com o apoio e gentileza do prefeito Marcelo Crivella. Não tenho dúvida q o primeiro desafio está na saúde, na pandemia."





O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), estava ao lado de Paes durante a coletiva. Atento ao celular, o deputado informou ao prefeito eleito a reeleição de Bruno Covas (PSDB), em São Paulo.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.