Goiânia: Com Maguito internado, vice, esposa e filho do candidato votam juntos

Entubado com covid-19 em Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Alberto Einstein em São Paulo, o candidato à prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) foi representado neste segundo turno pelo vice em sua chapa, Rogério Cruz (Republicanos), pela esposa, Flávia Teles, e pelo filho, Daniel Vilela.



"Acabei de votar. Eu estava em São Paulo com Maguito, mas como ele vem melhorando, meu coração pediu para eu vir aqui votar e agradecer as orações", disse Flávia em vídeo publicado nas redes sociais. "Eu sei que Maguito, quando voltar, vai retribuir carinho trabalhando por Goiânia, lutando por Goiânia como está lutando pela vida dele", acrescentou.



Mesmo sem participar da campanha, Maguito Vilela é o favorito a ganhar a eleição municipal na capital de Goiás, segundo pesquisas de intenção de voto. Ele está inconsciente desde antes da apuração do primeiro turno.



Como mostrou o Broadcast Político mais cedo, o candidato a vice-prefeito de Goiânia pelo MDB é acusado pela coligação adversária, liderada pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD), de se esconder do debate público.