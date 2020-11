TSE: 360 urnas substituídas e mais de 500 mil eleitores justificaram ausência

Segundo o TSE, 360 urnas foram substituídas (foto: Divulgação)

Em novodivulgado às 12h, o(TSE) informou que 368precisaram ser substituídas neste domingo, 29. Não foi preciso o uso de voto manual em nenhuma localidade. O informativo considerou dados registrados até às 11h30. Uma nova atualização será divulgada pelo tribunal às 14h.segue como o estado com o maior números de urnas trocadas, registrando 103 casos. No, 95 unidades foram substituídas. A troca de urnas garante a continuidade da votação. Segundo TSE, o País conta com 48.231 urnas de contingência para as eventuais trocas.De acordo com o tribunal, 38.284.410 brasileiros estão aptos para votar neste segundo turno, divididos em 57 cidades pelo país, em que a disputa eleitoral nas prefeituras ainda não foi definida. Até 12h05, o TSE relatou que 503.559 eleitores justificaram ausência por meio do aplicativo e-Título, que segue funcionando sem registros de instabilidade.A justificativa para pessoas que estão fora de seu domicílio eleitoral também pode ser feita presencialmente em qualquer seção eleitoral. Quem não conseguiu ir votar tem até 60 dias para justificar pelo aplicativo, site ou presencialmente em cartório, a partir desta segunda-feira. É preciso anexar documento que comprove o motivo da ausência.