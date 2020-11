'Quem falar em Renda Cidadã, cartão vermelho', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã deste domingo que o ministro Paulo Guedes "é 98% da Economia". O presidente reafirmou a confiança em Guedes, mas demonstrou que pretende ser firme nos dois por cento das decisões da Economia que diz passarem por ele: "o que eu falei três meses atrás está valendo. Quem falar em Renda Cidadã, cartão vermelho".



As declarações foram dadas logo após Bolsonaro votar em uma escola na Vila Militar, na zona oeste do Rio.



"Paulo Guedes é 98% da Economia, e eu era 1% e passei para 2. Tem tanto coisa que é igual saltar de paraquedas: o cara te orientando atrás e você tem que ter confiança nele", comparou. "A economia está na mão dele, assim como a Agricultura nas mãos da Tereza Cristina"



O presidente também fez comentários elogiosos à gestão do Banco Central. "O Roberto Campos, do Banco Central, quando faz reunião conosco é uma coisa excepcional", disse. "O Banco Central vai ser independente, pra não haver risco de interferência política."



EUA

Bolsonaro comentou também sobre as eleições americanas. O governo brasileiro é um dos poucos que ainda não declararam publicamente o reconhecimento da vitória do democrata Joe Biden.



Segundo Bolsonaro, "tenho minhas fontes e elas dizem que teve muita fraude lá". E acrescentou que não sabe se a suposta fraude foi suficiente para mudar o resultado, "mas há indícios de irregularidades".