Em Goiânia, Ibope mostra Maguito com 59% dos votos válidos e Vanderlan com 41%

15 de novembro e, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado em 29 de novembro de 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos. O primeiro turno das eleições 2020 será eme, caso seja necessário no seu município, o segundo turno será realizado emde 2020. Nestas eleições, o horário de votação é das 7h às 17h. O horário entre 7h e 10h é preferencial para maiores de 60 anos.







O que muda nas eleições 2020?

Muitas mudanças foram feitas pela Justiça Eleitoral para os candidatos a prefeito e vereador durante o período eleitoral de 2020. Além disso, os eleitores também terão de se adaptar às novas normas para os dias de votação, como a abertura antecipada das seções eleitorais e as regras de higiene que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).









Como justificar o voto nas eleições 2020?

Os eleitores poderão optar por justificar o voto de três formas:

No dia das eleições: o eleitor que estiver fora de sua cidade pode justificar a ausência em qualquer local de votação, das 7h às 17h. O eleitor deverá ter o número do título, um documento oficial de identificação e o formulário de justificativa preenchido.





Depois das eleições: preenchendo o formulário de justificativa em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento ao eleitor em até 60 dias após a votação.





A justificativa também poderá ser feita pelo celular no aplicativo e-Título.





O candidato do MDB a prefeito de, aparece na liderança de pesquisa do Ibope divulgada neste sábado, 28, com 59% dos votos válidos. Seu adversário, o senador(PSD), ficou com 41%.Em relação ao levantamento anterior do Ibope, de 24 de novembro, o ex-governador de Goiás passou de 63% para 59%, enquanto o adversário do PSD foi de 37% para 41%.Em votos totais, os candidatos oscilaram no limite da margem de erro, de quatro pontos porcentuais para mais ou para menos. Maguito tinha 54% e agora tem 51%, enquanto Vanderlan foi de 31% para 35%.Há 11% de brancos e nulos, enquanto aqueles que não sabem ou preferiram não opinar eram 3% e agora são 4%.A pesquisa Ibope, encomendada pela TV Anhanguera, ouviu 602 eleitores de Goiânia entre 26 e 28 de novembro. O nível de confiança é de 95%.O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) sob o protocolo GO-05266/2020.