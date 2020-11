No Rio, Ibope mostra Paes com 54% e Marcelo Crivella com 26%

O candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo DEM, Eduardo Paes, está 28 pontos porcentuais à frente de seu concorrente, o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), na disputa pela prefeitura, segundo a última pesquisa do Ibope antes da eleição, divulgada na noite deste sábado, 28. Conforme o instituto, Paes tem a preferência de 54% dos eleitores e Crivella, de 26% deles.



Além disso, 18% dos eleitores consultados disseram que vão votar em branco ou nulo e 2% não quiseram ou não souberam dizer.



A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.



Na pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira, 26, Paes tinha 53% dos votos e Crivella, 28%. O candidato do DEM subiu um ponto e Crivella caiu dois, portanto - movimentação dentro da margem de erro.



Considerados apenas os votos válidos, Paes tem 68% dos votos e Crivella, 32% - exatamente o mesmo índice da pesquisa divulgada pelo Datafolha também neste sábado.



O Ibope ouviu 1.204 eleitores do Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 de novembro.



A pesquisa foi contratada pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo RJ-05249/2020.



O nível de confiança estimado é de 95%, ou seja, o levantamento tem 95% de chance de representar a realidade.