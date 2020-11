Eleições 2020: debate na TV agita a madrugada em Valadares

Apoiadores dos dois candidatos fizeram muito barulho na porta da emissora onde aconteceu o debate (foto: Tim Filho) segundo turno das Eleições 2020 em Governador Valadares, no Leste de Minas, teve mais um capítulo que começou no fim da noite de sexta-feira (27/11) e terminou no início da madrugada deste sábado. E foi um capítulo agitado, que começou por volta de 21h30 quando os candidatos André Merlo (PSDB) e Luciano Oliveira, o Dr. Luciano (PSC), chegaram aos estúdios da InterTV dos Vales, para participar de um debate. A reta final dodasem, no Leste de Minas, teve mais um capítulo que começou no fim da noite de sexta-feira (27/11) e terminou no início da madrugada deste sábado. E foi um capítulo agitado, que começou por volta de 21h30 quando os candidatose Luciano Oliveira, ochegaram aos estúdios da InterTV dos Vales, para participar de um debate.

Na porta da emissora, carros de som tocando paródias feitas com músicas da MPB, apoiadores dos dois candidatos disputando quem gritava mais alto e quem acenava mais bandeiras, movimentaram a Rua Arthur Bernardes, que em dias normais não tem o mesmo movimento. E a euforia de cada grupo foi grande quando os candidatos chegaram. Cada um foi chamado de “meu prefeito”.





O curioso nessa troca de farpas, é que os dois sempre lembravam um ao outro, e ao público, que são parte do governo atual. André Merlo é o atual prefeito e Dr. Luciano o atual vice, que se desentendeu com André Merlo logo no início desse mandato, deixou o prédio da Prefeitura e o grupo político do atual prefeito. Só não deixou o cargo. Para André Merlo, Dr. Luciano não trabalhou como vice-prefeito. Para Dr. Luciano, André Merlo nada fez em quatro anos de governo.





Dr. Luciano se posicionou como candidato do povo e dos menos favorecidos. Lembrou que mora no Bairro Conjunto SIR, na periferia de Governador Valadares, saída para Vitória (ES). “Eu moro em um bairro popular há 20 anos. Sei o que é viver em uma casa construída pelo Estado, comprada com dificuldade, pagando durante muitos anos. Eu sei o que é isso eu sei defender o interesse da população, porque eu vivo meio deles”, disse, alfinetando André Merlo ao afirmar que “muitos aí moram no Centro, em apartamentos e palacetes”.

Para ricos e pobres

André Merlo se posicionou como administrador nato, mostrou o que fez durante o seu governo, sempre citando números e citando parcerias. Desafiou Dr. Luciano a dizer qual era a experiência administrativa que ele tinha, que o qualificava a ser o próximo prefeito de Governador Valadares. Dr. Luciano respondeu: “a mesma que você tinha antes de assumir a Prefeitura”.





No fim do debate, André Merlo pediu o apoio da população para vencer as eleições 2020. “Nós passamos por quatro anos muito difíceis e vamos ter mais quatro anos difíceis, mas vamos entregar todas as obras em andamento, como o Teatro Atiaia, a Açucareira, o novo aeroporto”.





Dr. Luciano disse que fará uma administração para as pessoas simples da periferia e das classes mais baixas. “O pessoal tá preocupado com o aeroporto, porque eles adoecem e têm que pegar o jatinho para São Paulo, e vocês (moradores da periferia) tem que ir para a fila do Hospital Regional e do corredor na Policlínica, esperando dois anos por uma cirurgia. É para esses que eu vou governar. Não vou governar para a minoria rica”, disse.





Quando os candidatos deixaram a emissora, por volta de meia-noite, os apoiadores de cada um deles estavam exaltados. Houve empurra-empurra e xingamentos. Mais barulho, mais gritaria, buzinaço e bandeiras agitadas. Para cada grupo, o seu candidato tinha sido o grande vencedor do debate.