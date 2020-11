Após Boulos ser diagnosticado com COVID-19, TV Globo cancela debate

Covas (PSDB) e Boulos (Psol) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

foi diagnosticado comna manhã desta sexta-feira, 27. Embora não apresente sintomas da doença,entrou em quarentena. As agendas de campanha foram todas suspensas, e a coordenação da campanha iria propor à TV Globo que o último debate, previsto para hoje, seja feito de forma virtual. No entanto, a emissora cancelou o encontro.Segundo a campanha, Boulos tentava fazer o exame desde o início da semana em função do diagnóstico positivo da deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP). O candidato esteve com a deputada na sexta-feira, 20. Como medida de precaução as agendas externas, de rua, foram suspensas e a campanha se dedicou apenas a eventos fechados, com número restrito de participantes. De acordo com a campanha, o exame não foi feito antes devido à incompatibilidade entre a agenda do candidato e os horários disponíveis nos laboratórios."Diante do resultado positivo, Guilherme Boulos irá cumprir o protocolo de quarentena pelo período necessário. Toda a equipe que trabalha na campanha e que tem contato próximo com o candidato será testado a partir de agora", diz o comunicado enviado pela campanha do PSOL.Segundo a assessoria de Boulos, ele não vai votar no domingo e uma sugestão foi encaminhada à TV Globo para que o debate desta sexta-feira, 27, seja feito de forma virtual. No comunicado, Boulos diz estar preocupado com a possibilidade de uma segunda onda da covid-19 e acusa os governos estadual e municipal de negligência."O candidato reforça a preocupação que tem afirmado nos últimos dias sobre os indícios de uma segunda onda da pandemia, até aqui negligenciada pelos governos estadual e municipal, responsáveis pela aplicação das medidas", diz o texto.No entanto, o jornalista Cesar Tralli, da TV Globo, que mediaria o debate desta noite, afirmou que o encontro está cancelado.Também pelas redes sociais, o prefeito e candidato do PSDB à reeleição, Bruno Covas , desejou "pronta recuperação" ao candidato do PSOL.