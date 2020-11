Recife: Marília Arraes (PT) tem 52% e João Campos (PSB), 48%, aponta Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira, 26, no Recife mostra empate técnico entre os dois candidatos à prefeitura.



Em uma disputa acirrada, Marília Arraes (PT) aparece com 52% dos votos válidos e seu primo João Campos (PSB), com 48%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.



Considerando os votos totais, a petista tem 43% e o pessebista, 40%. Brancos e nulos somam 13%. Outros 4% não souberam responder.



Em relação ao levantamento anterior, publicado em 19/11, Marília ganhou dois pontos porcentuais e João, seis. Brancos e nulos caíram oito pontos e aqueles que não souberam responderam subiram um ponto porcentual.



Encomendada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo, a pesquisa Datafolha ouviu 1.036 eleitores do Recife entre 24 e 25 de novembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TRE sob o protocolo PE-06935/2020.