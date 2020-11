STF rejeita queixa-crime do Greenpeace contra ministro do Meio Ambiente

AM

Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente (foto: Agência Brasil/Reprodução) maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) votou pela rejeição de uma queixa-crime do Greenpeace contra o ministro do Meio Ambiente, A ONG acionou o STF por entender que tinha sido alvo de “difamação” do ministro. Isso porque Salles acusou o Greenpeace de ter sido responsável pelo derramamento de óleo nas praias do Nordeste brasileiro. (STF) votou pelade umadocontra o ministro do Ricardo Salles. A ONG acionou o STF por entender que tinha sido alvo de “difamação” do ministro. Isso porque Salles acusou o Greenpeace de ter sido responsável pelo derramamento de óleo nas praias dobrasileiro.

O ministro também chamou os ativistas da ONG de “ecoterroristas”, “terroristas” e chamou a ONG em si de “Greenpixe”.

Durante a sessão no plenário virtual, a maioria dos ministros seguiu o voto da relatora do caso, ministra Cármen Lucia. De acordo com ela, os fatos narrados pelo Greenpeace configuram injúria e não difamação.

“A difamação, semelhante ao que ocorre em caso da calúnia, consiste em imputar a alguém fato determinado e concreto ofensivo a sua reputação. É necessário, portanto, que se descreva o fato desonroso atribuído a alguém”, escreveu.

O voto foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria