Eleições 2020: Elisa acusa Tony de espalhar fake news em Uberaba

Tony Carlos tem nesta quarta-feira (25) mais de dez compromissos ao longo do dia. Já Elisa, segundo a sua assessoria de imprensa, tem nesta quarta três compromissos marcados (foto: Divulgação/Redes Sociais) Uberaba, no Triângulo Mineiro. Na manhã desta quarta-feira (25), a candidata Elisa Araújo (Solidariedade) divulgou um vídeo em sua página do Facebook afirmando ter sido alvo de discursos de ódio e fake news praticados pelo seu adversário, Tony Carlos, e membros de sua equipe. O clima rumo ao segundo turno das eleições municipais esquentou ainda mais em, no Triângulo Mineiro. Na manhã desta quarta-feira (25), a candidataAraújo (Solidariedade) divulgou um vídeo em sua página do Facebook afirmando ter sido alvo de discursos denews praticados pelo seu adversário,Carlos, e membros de sua equipe.

Ela disse que vias judiciais estão sendo tomadas. Como resposta, a assessoria de imprensa de Tony Carlos informou que as denúncias são infundadas e que o candidato vai responder judicialmente às acusações.

No vídeo, Elisa lamenta ataques, discursos de ódio e fake news de que ela diz estar sendo vítima depois que ficou em primeiro lugar no primeiro turno. “Hoje (quarta, 25) nós descobrimos que um vídeo de fake news foi impulsionado direto do perfil oficial do candidato adversário e também na sua página pessoal. O adversário e sua equipe estão oficialmente espalhando mensagens de ódio contra mim na internet. Minha trajetória é limpa e transparente”, disse Elisa.





Elisa Araújo e Tony Carlos vão disputar o segundo turno no próximo domingo (29). Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no primeiro turno ela ficou em primeiro lugar com 36,25% dos votos, e Tony ficou em segundo, com 24,99%.

Perfis e propostas





Elisa Araújo tem 38 anos, é formada em Arquitetura e Urbanismo e especialista em gestão de negócios. Ela atua no setor industrial e foi a primeira mulher a assumir a presidência da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) - Regional Vale do Rio Grande. Seu vice é Moacyr Lopes (Solidariedade).

O plano de governo de Elisa Araújo apresenta 'sete diretrizes de trabalho: políticas públicas com visão a longo prazo; redução do custo da máquina pública; eficiência e gestão qualificada; oportunidade e geração de emprego e renda; sustentabilidade; combate à corrupção; desburocratização e governo digital”, diz nota do Solidariedade.





Tony Carlos tem 54 anos e é jornalista e empresário. Já foi vereador de Uberaba por seis mandatos e deputado estadual por dois mandatos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). Sua vice é Teresinha Cartafina (PSDB).

Segundo informações do PTB Uberaba, seu plano de governo apresenta 11 eixos: gestão pública; saúde; defesa social e trânsito; desenvolvimento econômico; desenvolvimento social; agronegócio; infraestrutura; lazer e cultura; meio ambiente; saneamento; educação. “Entre as principais propostas estão a criação do "disque-corrupção" e gabinete itinerante; acabar com as filas para exames e cirurgias; criação da Gerência de Apoio ao Terceiro Setor (Gats); finalizar obras que estão paralisadas; incentivar o plantio de árvores na cidade; ampliação da captação de água para regularizar o abastecimento e criação do programa "Um computador por aluno".