Novos vereadores de BH participam de encontro de boas vindas na Câmara

'Caras novas' do Parlamento belo-horizontino foram à Casa na manhã desta quarta. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Os vereadores novato s eleitos de— que assumem a partir de 2021 — participaram, na manhã desta quarta-feira, de um encontro promovido pela presidente da Câmara Municipal , a parlamentar reeleita Nely Aquino (Podemos). Essa foi a primeira reunião das novas caras do Legislativo belo-horizontino desde a eleição, em 15 de outubro.O encontro, em forma de café da manhã aos futuros parlamentares, aconteceu justamente na Câmara Municipal de BH. Eles foram apresentados a todos os espaços da Casa.Ao todo, 24 vereadores serão caras novas no Legislativo a partir de 2021, sendo a maior renovação, no mínimo, das últimas três eleições municipais . Dos 17 que foram reeleitos, somente a presidente da Casa participou do encontro desta quarta.Na última segunda-feira, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) divulgou que a diplomação dos vereadores eleitos de BH nadeste ano será em 18 de dezembro.