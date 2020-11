Eleições 2020: Correndo atrás desde 5 da manhã, Tony tenta superar Elisa em Uberaba

No primeiro turno Elisa teve 36,25% dos votos e Tony ficou com 24,99% (foto: Divulgação/Redes Sociais) segundo turno da eleição em Uberaba, marcada para domingo (29-11), Tony Carlos (PTB) iniciou nesta quarta-feira (25) os seus compromissos às 5h20. E até às 21h, terá mais de dez compromissos ao longo do dia. Já Elisa (Solidariedade), que conta com o apoio de Zema e ficou em primeiro lugar no primeiro turno com 36,25% dos votos, tem apenas três compromissos nesta quarta.



Às 5h20, Tony visitou a empresa Líder Transportes, às 6h45 foi até a Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas (CODAU) de Uberaba; às 7h45, deu entrevista a uma rádio JM; às 10h, gravação com uma emissora de TV. Ainda pela manhã, o candidato faz caminhada pelo bairro Santa Maria e, à tarde, volta a visitar o Codau e grava vídeos. À noite, ainda terá outros três compromissos, um deles a visita ao bairro rural de Ponte Alta.





Já Elisa começou o dia com a divulgação em redes sociais de um vídeo lamentando ataques, discursos de ódio e fake news que ela diz estar sendo alvo por ter ficado em primeiro lugar no primeiro turno. “Hoje (quarta, 25) nós descobrimos que um vídeo de fake news foi impulsionado direto do perfil oficial do candidato adversário e também na sua página pessoal. As ações judiciais já estão sendo tomadas”, disse Elisa.



No vídeo, Elisa afirma ainda que o adversário e sua equipe estão espalhando mensagens de ódio contra ela internet. O candidato e sua assessoria foram procurados e questionados sobre as declarações de Elisa, mas o Estado de Minas ainda não recebeu resposta.

Nesta quarta Elisa, segunda a sua assessoria de imprensa, tem pela manhã apenas uma reunião com empresários da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e na parte da tarde caminhada pela rua Guia Lopes, bairro Abadia e, em seguida, uma reunião com apoiadores.