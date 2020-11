Zema escolhe novo Procurador-Geral e indica desembargador para o TJMG

Sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Avenida Afonso Penna (foto: Karina Camargos Coutinho/TCE)

O procurador Jarbas Soares Júnior foi escolhido pelo governador Romeu Zema (Novo) para ser o novo Procurador-Geral de Justiça do Estado. Soares Júnior será sucessor de Antônio Sérgio Tonet.Zema também escolheu o procurador Franklin Higino para ocupar o cargo de desembargador proveniente do quinto constitucional no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.Segundo o Governo de Minas, os escolhidos foram os mais votados para os cargos em discussão. As escolhas de Zema foram realizadas após análise de currículos dos candidatos, observando manifestações do Ministério Público e do TJMG.