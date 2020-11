Bolsonaro cogita se filiar a novo partido em março

Apesar de Bolsonaro tentar, há mais de um ano, fundar a Aliança pelo Brasil está longe de atender os requisitos para obter o registro no TSE (foto: AFP/Evaristo Sá)

O presidentecomentou, nesta segunda-feira (23), sobre a dificuldade de tirar do papel o partido Aliança pelo Brasil . Caso a sigla não deslanche, o chefe do Executivo afirmou que, em março, terá uma nova opção, devendo se filiar a um partido já existente.A declaração, sem mais detalhes, foi feita a uma apoiadora que disse fazer parte do Aliança no Paraná. “Não é fácil formar um, hoje em dia. A gente está tentando, mas, se não conseguir, a gente, em março, vai ter uma nova opção, tá ok?”, ressaltou.Apesar de Bolsonaro tentar, há mais de um ano, fundar a, ainda está longe de atender os requisitos para obter o registro no Tribunal Superior Eleitoral ().São necessárias 492 mil assinaturas para que o partido seja criado, no entanto, até novembro, conseguiu reunir apenas 42.789 milválidas, ou seja, perto de 9% do mínimo almejado.A intenção era de que o Aliança deslanchasse ainda para estas eleições municipais, o que não se concretizou. Dirigentes dizem que o partido segue dentro do prazo, que mais de 195 mil assinaturas ainda não foram apreciadas, devido ao período eleitoral, e que outras 50 mil serão lançadas no sistema.Eles acreditam que, caso o Aliança tivesse obtido registro a tempo de participar das eleições municipais, o alcance do apoio de Bolsonaro a candidatos poderia ter sido maior. Dos sete postulantes a prefeito em capitais avalizados por ele, apenas dois foram para o segundo turno.Em meio às incertezas sobre o Aliança, Bolsonaro também já disse que não pode investir 100% na criação do partido, tem mantido conversas com outras siglas e considerou retornar para a antiga legenda, o PSL, ou mesmo recorrer ao centrão.