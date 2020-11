Mais uma polêmica: Bolsonaro pode não se filiar ao partido que ele criou

Isso não parece abalar o vice-presidente do Aliança,. Sobre a eventual desistência de Bolsonaro em se juntar à sigla, considera que “a escolha será dele”.

Mas, ao contrário do pai, o filho 03 do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), defende que o Aliança fique pronto o quanto antes. No último dia 17, após os resultados do primeiro turno, ele usou as redes sociais para fazer um desabafo e disse que o resultado da eleição municipal não foi o que a direita esperava.



“Formar o Aliança, ou ter um partido verdadeiramente conservador, torna-se a cada dia mais fundamental, seja para o embate nas Casas legislativas, seja para a eleição. Os diferentes grupos e pessoas de direita poderiam estar em maior contato, melhor comunicação e amadurecer para não se enxergarem como adversários nas eleições”, defendeu.



Para a advogada constitucionalista e mestre em direito público pela Fundação Getulio Vargas (FGV) Vera Chemim, a fragmentação na direita inviabiliza a criação do Aliança e a possibilidade de reeleição de Bolsonaro, a menos que as políticas e ações governamentais direcionadas às regiões Norte e Nordeste venham a sustentar um segundo mandato.



Já o cientista político da Universidade Presbiteriana Mackenzie Rodrigo Prando explica que a criação do Aliança não quer dizer que agregará maciçamente os conservadores ou todo o espectro da direita. “Partidos que saem fortalecidos da eleição municipal têm uma máquina à disposição e têm vereadores e prefeitos a lutar por seus candidatos no plano nacional. Bolsonaro terá que se virar com o Centrão e pensar como chegar forte se o pós-pandemia trouxer uma crise profunda”, alertou.