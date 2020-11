Bolsonaro recua em acusação sobre importação de madeira ilegal: 'Não vamos culpar nenhum país'

André Mendonça e Alexandre Saraiva participaram da live de Jair Bolsonaro (foto: Reprodução)

Índio troca madeira por cerveja

Depois da promessa de divulgar uma suposta lista de países que compram madeira ilegal do Brasil , o presidente(sem partido)no discurso e disse que não pretende acusar nenhuma nação.Durante seu pronunciamento semanal pelas redes sociais, Bolsonaro fez questão de repetir por pelo menosque pretende acusar empresas estrangeiras, não países.“Não vamos acusar nenhum país de cometer crime ou de ser conivente com o crime. Mas empresas que poderiam estar nos ajudando a combater esse ilícito. Interessa para nós qualquer ajuda nesse sentido. (...) Temos aqui os nomes das empresas que importam isso e a que países pertencem. Não vamos acusar pais A, B ou C de estar cometendo crime. Mas empresas desses países, sim”, declarou o presidente.Na terça-feira, durante a cúpula do(bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), Bolsonaro havia dito que divulgaria a lista.“Revelaremos nos próximos dias o nome dos países que importam essa madeira ilegal nossa através da imensidão que é a região amazônica, porque daí, sim, estaremos mostrando que estes países, alguns deles que muito nos criticam, em parte têm responsabilidade nessa questão”, prometeu.Mais cedo, o vice-presidente(PRTB) foi responsável, mais uma vez, por minimizar uma declaração polêmica de Bolsonaro.“Não é país, são empresas. O presidente já deixou claro que são as empresas, está muito claro isso aí. Isso é uma questão de empresas, é uma questão de cooperação internacional isso aí”, disse Mourão nesta quinta, em frente ao Palácio do Planalto.Participaram da live presidencial desta quinta-feira o ministro da Justiça,, e o delegado, superintendente dano Amazonas.Além de transferir parte da responsabilidade do desmatamento na Amazônia para empresas estrangeiras, Bolsonaro também culpou. O presidente afirmou que há grande dificuldade em fiscalizar a grande extensão territorial da floresta, e disse que os indígenas trocam madeira por bebida.“Tem como esses países colaborarem conosco. Porque a Amazônia é uma imensidão. É maior que toda a Europa Ocidental e não é fácil tomar conta de tudo aquilo. Agora, as críticas são potencializadas. Existe desmatamento ilegal.. Existe isso, Saraiva?”, questionou Bolsonaro, tocando uma bola quadrada para o delegado da Polícia Federal.Visivelmente constrangido, o policial tentou explicar de forma menos simplista. “Já aconteceu da madeira em terra indígena já ser negociada por valores pífios por indígenas. Mas a grande causa do desmatamento é a fraude nos processos administrativos que foram gerados lá atrás. O sujeito se declara como agricultor, mas não é. Está grilando aquela terra para gerar um documento e poder ‘esquentar’ uma madeira retirada, por exemplo, de terra indígena”.O nome deesteve envolvido nas acusações feitas em abril pelo ex-ministro da Justiça,, de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal.Em maio, Saraiva afirmou em depoimento à própria PF que foi sondado a pedido de Bolsonaro por, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para ocupar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A PF do Rio seria estratégica para Bolsonaro por ser onde tramitam inquéritos sobre a prática de rachadinha pelo senador Flávio Bolsonaro (Republicanos) e seu assessor Fabrício Queiroz