Mourão lamenta morte de João Alberto, mas diz que 'não existe racismo no Brasil'

“Para mim, no Brasil não existe racismo, isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui”, disse o vice-presidente. “Lamentável, né?Lamentável isso aí, isso é lamentável. A princípio, é segurança totalmente despreparada para atividade que ele tem que fazer", afirmou.









“Eu digo para vocês o seguinte, racismo tem lá. Eu morei dois anos nos EUA, na minha escola que eu morei lá, o pessoal de cor andava separado, que eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente e fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década 60”, explicou.





O vice-presidente ainda disse que nos Estados Unidos, os negros precisavam sentar atrás no ônibus. “Isso é racismo, aqui não existe isso. Aqui você pode pegar e dizer é o seguinte: existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país”, acrescentou.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz