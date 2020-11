Campos Machado declara apoio a Covas; posicionamento não inclui PTB Nacional

O presidente do PTB paulista e deputado estadual por São Paulo, Campos Machado, anunciou nesta terça-feira (17) que irá apoiar no segundo turno das eleições na capital a campanha à reeleição de Bruno Covas (PSDB). O anúncio acontece após reunião de Machado com o candidato a vice-prefeito derrotado no primeiro turno Marcos da Costa (PTB) - que compôs chapa com Celso Russomanno (Republicanos) -, bem como a chapa de candidatos a vereador, lideranças partidárias e de movimentos ligados ao deputado.



Segundo Machado, apoiar Covas "é obrigação de todos os cidadãos de bem e de quem não quer ver São Paulo transformar-se em um verdadeiro caos nas mãos de um incendiário como Guilherme Boulos, o que representa uma ameaça à família paulistana".



O anúncio de Campos Machado, que também é secretário-geral da Executiva Nacional do PTB, vai de encontro à relação cultivada até o momento pelo partido com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que tem em Covas e seu padrinho, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), um de seus maiores desafetos políticos.



Mais cedo pelo Twitter, o presidente nacional da sigla, Roberto Jefferson, afirmou que "os paulistanos, democraticamente, derrotarão Boulos", porém não disse se apoiaria a candidatura de Covas.