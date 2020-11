Pezão desbanca Juninho de Sinô e Totô em Confins

Geraldo Gonçalves dos Santos (Solidariedade) se elegeu com 33 votos de diferença sobre o adversário, que disputou pelo Republicanos (foto: Facebook/Reprodução)

Em Confins, cidade localizada na Grande Belo Horizonte e que abriga o Aeroporto Internacional de BH, o prefeito Celso Antônio da Silva (PSDB), conhecido como Totô, não chegou a brigar pelo Executivo, amargando a terceira posição, com 1.134 votos, ou 21,32% do eleitorado. A disputa foi acirrada para os candidatos Geraldo Gonçalves dos Santos, Pezão (Solidariedade), e Juninho de Sinô (Republicanos). Eles se revezavam na liderança durante a apuração. Com diferença de apenas 33 votos, Pezão foi eleito para governar o município nos próximos quatro anos.





Pezão conquistou 1.895 votos, ou 35,63%. Na madrugada de ontem, o candidato do Solidariedade comemorou a vitória com carreata pelas ruas de Confins e ainda não falou com a imprensa. Entre suas propostas de campanha, prometeu apoio aos taxistas, que enfrentam restrições para trabalhar. Os profissionais que atuam no aeroporto dividem espaço com os motoristas autorizados pelo governo do Estado e com os permissionários da vizinha Lagoa Santa. A disputa por passageiros é antiga, com diversas ocorrências policiais e o município busca uma solução amigável e pacífica para a situação.





Pezão também promete implantar um distrito industrial na cidade para atrair empresas e gerar emprego e renda. A maior parte da população de Confins trabalha em outras cidades, como Belo Horizonte, devido à falta de oportunidades no município.



Renovação



Dos nove vereadores de Confins, cinco conseguiram se reeleger. Wenderson Contador deixou o PV, ingressou no PDT e foi o parlamentar mais votado, com 341 votos, garantindo a reeleição. Outro que conquistou mais quatro anos no Legislativo é Cristiano Vertelo, do Republicanos. Ele, que na eleição passada se elegeu pelo PSD, conquistou 274 votos. Flávia de Lair (PSDB) será a única mulher na Câmara no próximo mandato. Ela conseguiu a reeleição com 184 votos.





O presidente do Legislativo, Antônio Francisco (PSD), o Casão, também manteve sua cadeira na Câmara, com apenas 114 votos. Mário da Gameleira (PP) fecha o grupo dos reeleitos, com 112 votos. Entre os novatos estão Charles do Dia (Republicanos), que conquistou 191 votos; Fulico (Solidariedade), com 171 votos; Deivin (PDT), com 161 votos; e Derson Coyote (PSDB), 112 votos.





Dos quatro partidos que têm maioria na Câmara atualmente, apenas o PSDB manteve seus dois vereadores. Ao seu lado estarão, a partir de 2021, o PDT e o Republicanos. Com um vereador cada estão o Solidariedade, o PSD e o PP. (GF)