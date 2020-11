Doria: Parabéns ao prefeito Covas pela vitória no 1º turno, foi um guerreiro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), parabenizou o prefeito da Capital e candidato à reeleição, Bruno Covas (PSDB), por chegar ao segundo turno na disputa à prefeitura.



"Parabéns ao Prefeito Bruno Covas pela vitória no 1º turno. Foi um guerreiro. Fez campanha limpa e propositiva", publicou o governador, em seu Twitter. "Seguimos agora para vitória no 2º turno, com ainda mais força e otimismo. SP merece o brilhante trabalho que Bruno vem fazendo na Capital", acrescentou.



No segundo turno, Covas enfrentará o candidato do PSOL, Guilherme Boulos.