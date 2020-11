Áurea diz que é preciso defender a democracia e enfrentar a política do ódio em BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



A deputada federal Áurea Carolina (PSOL) programou uma live e entrevista para falar sobre o resultado da eleição em Belo Horizonte. No entanto, pela lentidão da apuração, a candidata, que está com COVID-19, decidiu soltar uma nota para a imprensa. A deputada federal Áurea Carolina (PSOL) programou uma live e entrevista para falar sobre oda eleição em Belo Horizonte. No entanto, pela lentidão da apuração, a candidata, que está com COVID-19, decidiu soltar uma nota para a imprensa.

Áurea agradeceu pelos mais de 100 mil votos confiados à chapa com Léo Péricles. "Obrigada a todas as pessoas que apostaram em nosso projeto coletivo e sonharam junto com a gente com um outro projeto de cidade, com brilho nos olhos e com a certeza de que BH pode muito, muito mais."





A deputada também parabenizou o prefeito reeleito, Alexandre Kalil (PSD), "pela expressiva vitória nas urnas. Faço votos de que seja um bom mandato."





Preocupada, Áurea Carolina alertou que o momento é de atenção: "Os resultados mostram que a ameaça bolsonarista é real em BH. Mais do que nunca, precisamos defender a democracia e enfrentar a política do ódio em nossa cidade."

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA

Nota à imprensa





Salve, Belo Horizonte!





Sou muito grata pelos mais de 100 mil votos confiados à nossa chapa com Léo Péricles para a Prefeitura de Belo Horizonte. Obrigada a todas as pessoas que apostaram em nosso projeto coletivo e sonharam junto com a gente um outro projeto de cidade, com brilho nos olhos e com a certeza de que BH pode muito, muito mais.





Parabenizo também o prefeito reeleito, Alexandre Kalil, pela expressiva vitória nas urnas. Faço votos de que seja um bom mandato.





O momento é de atenção: os resultados mostram que a ameaça bolsonarista é real em BH. Mais do que nunca, precisamos defender a democracia e enfrentar a política do ódio em nossa cidade.





Nossa caminhada por uma BH de todas as vozes foi bonita e inspiradora! Saímos desse processo coletivo ainda mais fortalecidas. Seguiremos juntas para fortalecer a bancada progressista na Câmara de BH, trabalhando por uma cidade melhor. Estou muito feliz com a eleição de Iza Lourença e Bella Gonçalves, do PSOL; de Macaé Evaristo e Sônia Lansky da Coletiva, do PT; e Duda Salabert, do PDT, com sua formidável votação.





Não daremos nenhum passo atrás! E também no mandato federal, enfrentando os desmandos do bolsonarismo e construindo juntas um Brasil onde todas e todos possam viver felizes e com dignidade.





Obrigada, geral!





Áurea Carolina