Campanha da candidata Áurea Carolina (Psol) é alvo de golpes virtuais

Campanha da candidata Áurea Carolina denunciou golpe à Justiça Eleitoral (foto: TÚLIO SANTOS/EM/D.A. PRESS)

A candidata do Psol à Prefeitura de Belo Horizonte, deputada federal Áurea Carolina, foi vítima de golpe virtual ontem. Passando-se pela candidata e utilizando um número de celular que não é o dela, criminosos abordaram integrantes da equipe da deputada federal para pedir dinheiro. Pelo WhatsApp, os fraudadores diziam que os recursos tinham o objetivo de fomentar a campanha. A deputada acionou a Justiça Eleitoral e pretende enviar comunicados ao Ministério Público e à Delegacia de Crimes Cibernéticos. Pelas redes sociais, Áurea Carolina emitiu alerta a apoiadores e seguidores sobre o caso, com o objetivo de evitar transtornos a outras pessoas.





“As contas bancárias identificadas nas mensagens em anexo, ou mesmo outras eventualmente apresentadas para demais vítimas, não se apresentam como os meios institucionais de arrecadação da campanha eleitoral da candidata, ou mesmo sua conta pessoal”, diz o documento enviado pela equipe jurídica de Áurea à Justiça Eleitoral. O texto é assinado pelo advogado Felipe Gallo da França. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oferece um canal para denúncia, que permite a comunicação por eleitores sobre esses crimes. O Estado de Minas tentou contato com Áurea Carolina, mas a assessoria da candidata disse que, por ora, ela não vai comentar o caso.





Áurea Carolina não é a primeira integrante do partido a ser vítima de golpes. O candidato da legenda em São Paulo, Guilherme Boulos, sofreu ataques semelhantes recentemente. Casos similares ocorreram também com Renata Souza, postulante à Prefeitura do Rio de Janeiro, e Fernanda Melchionna, que concorre em Porto Alegre. Em BH, o Psol tem os apoios de PCB e Unidade Popular, responsável por indicar o vice-candidato, Leonardo Péricles.