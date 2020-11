Bolsonaro promete 'sistema eleitoral aperfeiçoado' para eleições de 2022

O presidente(Sem Partido) usou as redes sociais para se manifestar sobre as. Ele atacou a esquerda e também prometeu um ‘sistema eleitoral aperfeiçoado’ para 2022.

Bolsonaro começou relembrando a eleição de Dória para ode São Paulo. “Há 4 anos Geraldo Alckmin elegeuprefeito deno primeiro turno”. Em seguida, falou sobre as. “Dois anos depois, Alckimin obteve apenas 4,7% dos votos na disputa presidencial”, disse. Ele também comentou as eleições municipais. “Minha ajuda a alguns poucos candidatos a prefeito resumiu-se a 4 lives num total de 3 horas”.

Carlos Bolsonaro perde posto de vereador mais votado no RJ para candidato do PSOL

A esperança vai vencer os radicais no segundo turno', afirma Bruno Covas

- Há 4 anos Geraldo Alkmin elegeu João Dória prefeito de São Paulo no primeiro turno. - Dois anos depois Alckmin obteve apenas 4,7% dos votos na disputa presidencial. - Minha ajuda a alguns poucos candidatos a prefeito resumiu-se a 4 lives num total de 3 horas.

O presidente também aproveitou para provocar a esquerda. “A esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar”, comemorou. E aproveitou o momento para criticar o sistema eleitoral. “Para 2022 a certeza de que, nas urnas, consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. DEUS, PÁTRIA e FAMÍLIA”, concluiu.

- A esquerda sofreu uma histórica derrota nessas eleições, numa clara sinalização de que a onda conservadora chegou em 2018 para ficar. - Para 2022 a certeza de que, nas urnas, consolidaremos nossa democracia com um sistema eleitoral aperfeiçoado. DEUS, PÁTRIA e FAMÍLIA.

Ele apagou neste domingo (15) de eleições, o post que ele fez no Facebook onde pedia votos para os políticos aliados. Durante as eleições, ficou claro que o apoio do presidente não alavancou algumas candidaturas.