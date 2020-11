Rafael Ferreira vence em Pedrinópolis, primeira cidade mineira a encerrar apuração

Rafael Ferreira venceu a disputa na cidade de mais de 3 mil habitantes (foto: Prefeitura/divulgação)



Com 3.548 habitantes, Pedrinópólis é a primeira cidade de Minas Gerais com resultado final nas eleições 2020. A cidade do Alto Paranaíba será governada nos próximos quatro anos por Rafael Ferreira (PSD), que foi eleito com 54,21% dos votos válidos, vencendo a disputa com o atual prefeito, Gundim (PSDB), que teve 45,79%.

O novo prefeito, de 40 anos, encerrou a disputa com 1.539 votos, enquanto o segundo colocado teve 1.300. Foram ainda 20 votos brancos, 30 nulos e 328 abstenções.





Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 100% das urnas foram apuradas às 19h deste domingo. Rafael Ferreira tem como vice Cásiso Coelho, do PSD.

Acompanhe ao vivo a apuração das urnas neste domingo (15), pelos sites uai.com.br e em.com.br