Barroso: há possibilidade real de pequeno aumento em abstenção

Apesar de nutrir expectativa de que não houvesse aumento de abstenção nas Eleições 2020, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmou que há real possibilidade de que o número cresça num pleito marcado pela pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, o nível histórico de abstenções é de 20%.



"A minha expectativa é de que não houvesse aumento significativo de abstenções. O nível histórico é 20%, eu desejaria que fosse menos do que isso, acho que é um momento histórico da vida da democracia, mas não podemos fechar olhos para a realidade. Portanto, acho que há possibilidade real de termos pequeno aumento desse porcentual. Não saberia nesse momento quantificar", disse Barroso em entrevista coletiva à imprensa neste domingo, 15.



No sábado, ao ser questionado sobre esse risco, o ministro afirmou que o País poderia observar um paradoxo, com mais comparecimento nas urnas do que em anos anteriores. "Pelo menos é esse o nosso desejo", disse Barroso na ocasião, citando experiências positivas na apresentação de mesários voluntários e o aumento expressivo de candidatos em relação a 2016.



Neste domingo, dia do pleito, ao falar sobre o transcorrer da votação, Barroso afirmou que os relatos de tranquilidade inclusive o deixaram "intranquilo", uma vez que uma das preocupações da Corte é justamente com o nível de abstenção dos eleitores.