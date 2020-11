Agostinho Patrus votou no final da manhã deste domingo (15) (foto: ALMG/Divulgação)

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado estadual, votou no final da manhã deste domingo (15) na Escola Municipal Levindo Coelho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O palamentar destacou a parceria formada com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas (TRE-MG) com o objetivo de conscientizar os mineiros a respeito da, mesmo durante a pandemia da COVID-19."As pessoas podem votar com tranquilidade porque há segurança, há distanciamento, há álcool em gel. Todos os cuidados estão sendo tomados", afirmou Agostinho.O deputado declarou ainda que as eleições são fundamentais para oe frisou que é nos municípios que a população acessa e contribui para a melhoria de políticas públicas.Segundo o TRE-MG, mais deestão aptos para votar nas eleições municipais nos 853 municípios mineiros. Na capital,devem votar neste domingo (15).

*Estagiária sob a supervisão da editora-assistente Vera Schmitz