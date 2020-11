O ex-governador Márcio França, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, disse neste domingo, dia 15, que criou "um segundo centro". O postulante chegou às 10h30 para votar na Escola Estadual Professora Ludovina Credidio Peixoto, no Itaim Bibi, acompanhado de sua esposa, Lúcia França, e do vice de sua chapa, o sindicalista Antonio Neto.



"Eu procurei encontrar um eixo que é mais ou menos um segundo centro. Tem o centro que (o atual prefeito) Bruno (Covas) ocupa, e a gente criou um segundo centro, que é uma novidade no Brasil", afirmou.



"Você tem um extremo do PSOL, um extremo do Russomanno. E a gente fez um segundo centro aqui no meio, que eu tenho chamado de centro de bom senso", acrescentou.



O ex-governador afirmou que Covas é o seu principal adversário na disputa e que Boulos é seu maior oponente no primeiro turno. Depois ele seguiu para a PUC, para acompanhar o voto de Neto.