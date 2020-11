Boulos aposta em TV e debates para reverter vantagem de Covas em caso de 2º turno

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, votou por volta das 10h40 na Pontifícia Universidade Católica (PUC), no bairro de Perdizes. Em rápida fala a jornalistas depois da votação, Boulos disse que em um eventual segundo turno, com paridade de tempo no horário eleitoral e debates em todas as grandes redes de TV, terá mais condições de virar o resultado das pesquisas, que apontam o favoritismo de Bruno Covas (PSDB).



"Chegamos até aqui em segundo lugar nas pesquisas com 17 segundos na TV, sem apoio da máquina dos governos federal e estadual só com engajamento de gente de verdade, sem robôs, sem fake news. Imagine no segundo turno, quando 17 segundos virarem 10 minutos todo dia, com debate em todas as grandes redes de TV, olho no olho", disse o candidato.



Boulos estava acompanhado da mulher, Natalia Szermeta, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), das filhas Laura e Sofia, de 9 e 10 anos, assessores, candidatos a vereador e apoiadores.



Houve aglomeração de apoiadores de Boulos e Jornalistas na entrada da PUC. Alguns eleitores reclamaram da dificuldade de chegar aos locais de votação.



Embalados pelo resultado da pesquisa Ibope da véspera, na qual Boulos aparece em segundo lugar com 16% das intenções de voto, mas em empate técnico com Márcio França (PSB) e Celso Russomanno (Republicanos), que têm 13%, os simpatizantes do PSOL demonstraram otimismo aos gritos de "segundo turno". Os apoiadores do candidato também entoaram palavras de ordem contra o presidente Jair Bolsonaro.



A exemplo do que tinha feito no sábado, último dia de campanha, Boulos ressaltou que sua campanha representa um resgate na forma de disputar eleições, sem grandes estruturas financeiras nem de marketing.



"Estou muito confiante que vamos para o segundo turno. A gente tem feito até aqui uma campanha linda, uma campanha marcada pela esperança. Se a gente puder avaliar o que foram estes meses, além de apresentar um projeto novo e ousado para São Paulo, com foco nas periferias, está sendo um resgate de um jeito de fazer política com esperança, sonho, princípios, mostrando que é possível voltar a fazer política desse jeito", disse o candidato.



Indagado sobre possíveis apoios do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno, o candidato desconversou para não melindrar os possíveis aliados.



Da PUC, Boulos foi para sua casa, no Campo Limpo, onde deve ficar com a família até o término da votação. Ele só volta a falar à noite, depois que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) divulgar o resultado do primeiro turno da eleição.