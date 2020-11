Prefeita de Frutal reverte impugnação e tem candidatura confirmada

A atual prefeita de Frutal, Maria Cecília Marchi Borges (Ciça), tenta a reeleição (foto: Prefeitura de Frutal/Divulgação) Em sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), em Belo Horizonte (MG), ocorrida nesta sexta-feira (13), a atual prefeita de Frutal, Maria Cecília Marchi Borges (Ciça) reverteu a impugnação de sua candidatura por unanimidade, sendo, desta forma, considerada deferida (apta) para disputar as eleições municipais no próximo domingo (15).

Há uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que suspendeu os andamentos de processos a respeito da anulação de concurso público de 2005, sendo que isso não incide causa de inelegibilidade.





Em relação à Ciça, havia dois pedidos de impugnação impetrados: um do Ministério Público Eleitoral (MPE) e outro da Coligação do candidato à prefeitura de Frutal, Caio Heitor. Ambos tinham como alvo processos que foram julgados contra Ciça em razão da anulação do concurso público de 2005 o que, no entendimento dos pedidos, caracterizariam improbidade administrativa e, portanto, inelegibilidade.

Formada em ciências biológicas, Ciça está em seu terceiro mandato como prefeita de Frutal e, dessa forma, se candidata ao seu quarto mandato. Foi eleita pela primeira vez em 2004 e reeleita em 2008. Em 2016, voltou a ser escolhida para chefe do Executivo do município.