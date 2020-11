(foto: Roberto Jayme/TSE)

A possibilidade de adiar as eleições municipais no Amapá por causa do apagão que atingiu o Estado foi descartada ontem pela Justiça Eleitoral.No momento, autoridades afirmam que o pleito está mantido em todos os municípios, inclusive com baterias sobressalentes, cerca de 1,2 mil cedidas pelo TSE, para as urnas eletrônicas.Um incêndio em uma subestação de Macapá na noite de terça-feira, 3, causou um apagão no Amapá e afetou "severamente" o suprimento de energia à capital do Estado.