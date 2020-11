Flávio Bolsonaro usou quase R$ 300 mil sem lastro para pagar apartamento

--> --> --> -->

Senador Flávio Bolsonaro (foto: Agência Senado)

Na denúncia que ofereceu à Justiça do Rio de janeiro, ofluminenseapontou R$ 295,5 mil em depósitos nas contas bancárias do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos/RJ) e a mulher, a dentista Fernanda Bolsonaro, conforme publicou nesta quarta-feira (11)em seu site o jornal o Globo.

De acordo com o MP/RJ, os quase R$ 300 mil encontrados nas contados do senador e da mulher, depositados em espécie entre abril de 2014 e agosto de 2018,“sem origem conhecida’’, foram usados para o casal pagar parcelas de umna Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro .A investigação do MP/RJ reúne documentos sobre o esquema de " rachadinhas " ocorridas no gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Flávio foi denunciado como líder dae ainda por peculato, lavagem de dinheiro.Procurada, a defesa do senador afirmou em nota que não comentaria detalhes do caso, mas qualificou a denúncia como "insustentável". Outras 16 pessoas, entre elas seu ex-assessor, Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema, também foram denunciadas pelo MP.