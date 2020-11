Com COVID, ex-governador Pezão segue internado em hospital do Rio

Em 2018, em seu último ano de mandato, o ex-governador (E) foi preso durante a Operação Boca de Lobo, um desdobramento da Lava-Jato no Rio (foto: CARL DE SOUZA/AFP)

O ex-governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão (MDB) está internado em um hospital da zona oeste do Rio desde domingo, 8, com diagnóstico de COVID-19. Seu quadro de saúde é considerado estável e ainda não há previsão de alta.

Em boletim médico divulgado na segunda-feira, o Hospital Unimed-Rio informou que Pezão chegara na madrugada de domingo com quadro de dispneia (dificuldade respiratória). Após exames que apontaram a presença do coronavírus, ele foi internado em um dos quartos da unidade.



Em 2018, em seu último ano de mandato, o ex-governador foi preso durante a Operação Boca de Lobo, um desdobramento da Lava-Jato no Rio. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



Pezão ficou detido no Batalhão Prisional da Polícia Militar, em Niterói. Ele foi solto mediante uso de tornozeleira eletrônica em dezembro passado e, desde então, não saía de sua casa, em Piraí, sem autorização judicial.