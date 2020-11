Candidato à Prefeitura de Magé, no Rio, é alvo em operação contra a milícia

Uma operação conjunta do Ministério Público do Rio (MP-RJ) e da Polícia Civil tenta cumprir dez mandados de prisão e 29 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar um grupo miliciano em Magé, na Baixada Fluminense. Ao todo, 16 pessoas foram denunciadas, e entre os suspeitos está um candidato a prefeito na cidade.



Segundo o MP-RJ, o grupo criminoso atua de forma setorizada. Contra os acusados há denúncias por homicídios e tortura, furto de combustível e venda ilegal de cigarros, além de práticas ilícitas comuns de milicianos, como a exigência do pagamento de "taxa de segurança" por comerciantes locais, comercialização de cestas básicas, monopólio de venda de gás de cozinha aos moradores e serviço clandestino de TV a cabo.



Em entrevista à TV Globo, o delegado Moyses Santana, da Delegacia de Homicídios da Baixada, afirmou que PM reformado André Antonio Lopes do Nascimento, o Sargento Lopes, que é vereador pelo PSD no município e disputa Prefeitura de Magé, é um dos investigados.



"Detectamos um vínculo forte entre o Sargento Lopes e essa organização criminosa. Ele facilitava a atuação do bando ao não reprimir os crimes", declarou Santana. A reportagem tenta localizar a defesa do candidato. O espaço está aberto para manifestações.