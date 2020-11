''Se Deus quiser, ele ganha'', diz Bolsonaro sobre Donald Trump

O presidente Jair Bolsonaro voltou a declarar torcida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que concorre à reeleição à Casa Branca, e disse nesta terça-feira (3) que o candidato do partido Republicano será vitorioso “se Deus quiser”.





Ao falar com apoiadores no fim desta tarde em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro foi questionado se achava que Trump venceria as eleições, que aconteceram nesta terça. Como resposta, ele disse: “Se Deus quiser, ele ganha. Amanhã, aquela mídia do contra vai se render à verdade”.





Nesta manhã, o presidente brasileiro usou as redes sociais para demonstrar sua preferência por Trump e alertou que a eleição norte-americana corria o risco de sofrer interferências externas que poderiam ser cruciais para determinar o vencedor do pleito.





Durante o último fim de semana, o atual mandatário dos EUA até ameaçou iniciar uma batalha jurídica para contestar o resultado das urnas, alegando que o processo eleitoral poderia ser marcado por uma fraude.





“Do coração”



Esse foi apenas mais um dos vários episódios em que Bolsonaro disse torcer por Trump. Em outubro, durante cerimônia de assinatura de quatro acordos do Brasil com os EUA, o brasileiro disse até que iria comparecer à posse do presidente norte-americano, no caso de reeleição.





"Com toda certeza, espero, se essa for a vontade Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito nos EUA. Não preciso esconder isso, é do coração, não interfiro, mas do coração e pelo respeito que tenho ao povo americano e pelo trabalho e pela consideração que Donald Trump teve conosco, é que me manifesto dessa maneira neste momento", declarou.





Em julho, Bolsonaro declarou que a vitória de Trump poderia ser positiva para a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos. "Espero, é a minha torcida aqui, eu não vou interferir em nada, nem posso, nem tenho como, que o Trump seja reeleito. Eu acompanho a política americana. Vou torcer pelo Trump, tenho certeza que vamos potencializar, e muito, o nosso relacionamento", disse o presidente, em live nas redes sociais.