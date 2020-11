Ciro Gomes critica Bolsonaro no Twitter ao lembrar mortes por covid-19

Em tuíte publicado há pouco, o vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes, prestou solidariedade às famílias das "mais de 160 mil vítimas" de covid-19 no Dia de Finados e criticou Jair Bolsonaro pela "forma irresponsável" com que o presidente da República tem lidado com a pandemia. "Minha solidariedade às famílias e amigos das mais de 160 mil vítimas do coronavírus e da forma irresponsável que o presidente minimizou a pandemia", escreveu Ciro Gomes. "Cuidem-se. A pandemia não acabou e deixa um luto que nunca será apagado da nossa história", acrescentou.