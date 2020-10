Reabertura do inquérito causa estranheza no entorno de Maia, que não se pronunciou (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Procuradoria-Geral da Repúblicauma investigação sobre supostosda empreiteira OAS ao presidente da Câmara(DEM-RJ). A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada pela reportagem.O inquérito corre eme investiga supostos repasses de caixa dois da OAS a Maia, com base na delação premiada de funcionários do setor de contabilidade paralela da empreiteira.Em setembro do ano passado, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro, decidiur trechos da delação premiada do ex-presidente da OAS Léo Pinheiro que mencionavam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Humberto Martins, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, e um dos irmãos do presidente do STF, ministro Dias Toffoli.Os quatro pedidos de arquivamento foram feitos por, antes dela deixar o comando da PGR. Na época, segundo apurou a reportagem, ela alegou ao Supremo que, nesses casos, não havia elementos suficientes para justificar a abertura de uma investigação.A reabertura do inquérito mais de um ano depois do seu arquivamento causouno entorno de Maia. Segundo fontes, o deputado não chegou a ser notificado sobre o caso nesta semana. Procurada, a assessoria de Maia não se pronunciou.